Якщо запекти таким чином терту картоплю з овочами, то вона нагадуватиме овочеву піцу. Страва стане чудовим і поживним гарніром до будь-якого м’яса.

400 г картоплі

2 середні морквини

1 велика цибулина

1 солодка перчина

3 яйця

3–4 середні помідори

100 г тертого сиру

невеликий пучечок кропу

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

олія

Картоплю та моркву крупно натерти. Цибулю та перець нарізати дрібними кубиками. В олії обсмажити цибулю до золотавості та м’якості. Додати моркву, смажити на невеликому вогні 3 хв. Викласти перець, готувати разом ще 3 хв. Готові овочі зняти з вогню, дати охолонути.

З’єднати в мисці картоплю, посічену зелень і смажені овочі. Окремо збити яйця, вилити до овочевої суміші. Посолити, поперчити. Овочі викласти на деко (43х33 см), застелене пергаментом, рівномірно розподілити. Трохи утрамбувати. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 35 хв.

Томати нарізати кубиками. Як овочі будуть готові, дістати деко, викласти томати, притрусити сиром. Знову поставити деко в духовку, запікати ще 10–15 хв. Перед подачею нарізати порційними шматочками.