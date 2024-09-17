Якщо запекти таким чином терту картоплю з овочами, то вона нагадуватиме овочеву піцу. Страва стане чудовим і поживним гарніром до будь-якого м’яса.
- 400 г картоплі
- 2 середні морквини
- 1 велика цибулина
- 1 солодка перчина
- 3 яйця
- 3–4 середні помідори
- 100 г тертого сиру
- невеликий пучечок кропу
- 0,5 чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- олія
Картоплю та моркву крупно натерти. Цибулю та перець нарізати дрібними кубиками. В олії обсмажити цибулю до золотавості та м’якості. Додати моркву, смажити на невеликому вогні 3 хв. Викласти перець, готувати разом ще 3 хв. Готові овочі зняти з вогню, дати охолонути.
З’єднати в мисці картоплю, посічену зелень і смажені овочі. Окремо збити яйця, вилити до овочевої суміші. Посолити, поперчити. Овочі викласти на деко (43х33 см), застелене пергаментом, рівномірно розподілити. Трохи утрамбувати. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 35 хв.
Томати нарізати кубиками. Як овочі будуть готові, дістати деко, викласти томати, притрусити сиром. Знову поставити деко в духовку, запікати ще 10–15 хв. Перед подачею нарізати порційними шматочками.
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