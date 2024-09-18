Росія здійснює одну за одною ракетні та дронові атаки на енергетичну інфраструктуру України. Через пошкодження по всій території нашої держави відбуваються не лише відключення за графіками, а й аварійні знеструмлення. Енергетики, своєю чергою, роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом.

А в Мінцифри нагадують три прості поради, як залишатися на зв’язку та мати доступ до інтернету під час знеструмлень.

Завантажте мапу Пунктів незламності в «Дії».

Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним.

Під’єднайтеся до інтернет-провайдерів, які використовують технологію хPON. Це допоможе мати інтернет до 72 год. під час блекаутів.

Перевірте, чи підключив ваш провайдер хPON, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН.

Якщо провайдер підключив хPON, купіть повербанк і підключіть його до роутера та абонентського терміналу ONU.

Скористайтеся національним роумінгом.