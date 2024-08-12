Цьогорічне літо не надто прихильне до рослин, зокрема й до жоржин. Аномальна спека та тривалі посухи рясному пишному цвітінню не сприяють аж ніяк. У жоржин при температурі 30 градусів і вище припиняється утворення бутонів, квіти, що вже розкрились, всихають.

Розмір квітів залежить і від місця, де ростуть. Так, для пишного цвітіння жоржини потребують сонячних ділянок і легких дренованих ґрунтів із слабокислою або нейтральною реакцією, захищених від північних вітрів. Світловий день має становити близько 10 годин. Якщо освітленість ділянки низька, квіти дрібнішають і тьмяніють.

Жоржини люблять воду. В жарку погоду поливають їх щодня і дають не менше 5 л води на кущ. Землю навколо кущів мульчують, щоб довше затримати там вологу. Але й перезволоження шкідливі, бо це може спровокувати гниття коренів. Поливи припиняють хіба що у вересні, оскільки зневоднені бульби краще зберігаються. Погане цвітіння може спостерігатись за нестачі поживних речовин. Протягом сезону не завадить підживити їх 3–4 рази. В період цвітіння ідеальною поживою буде монофосфат калію. З органіки жоржини добре відгукуються на пташиний послід (1:20) або розчин коров’яку (1:10).

Добрива вносять у вологу землю, краще після дощу. А от надмір азоту о цій порі, навпаки, сприяє нарощуванню зеленої маси на шкоду цвітінню.

Важливо своєчасно підв’язувати кущі, адже їх довгі крихкі стебла легко ламаються. Також отриманню великих квітів сприяє нормування кількості квітів і пасинкування. Без ручного формування куща рослина нерівномірно отримуватиме поживні речовини, бо вони дістануться передусім основним стеблам. Зазвичай видаляють нижні та дрібні слабкі бутони. Видалення зайвого листя, яке росте з пазух основного листка, дозволяє краще освітлювати внутрішню частину куща. А ще досвідчені квітникарі радять видалити 2–4 основні нижні листки, щоб нижня частина куща здерев’яніла.

Причина поганого цвітіння може бути в неправильній підготовці коренебульб. Великі нерозділені кореневища згодом конкуруватимуть між собою за воду та поживні речовини. Натомість господиня нерідко гадає, що чим більше кореневище, тим потужніший буде кущ. Гілок із листям дійсно буде багато, а от квітів — ні.

Дуже важливо вчасно видаляти квіти, що відцвітають. Це також сприятиме пишному цвітінню всього куща.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, ландшафтна дизайнерка.