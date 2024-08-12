В основі смаку закуски лежить поєднання «димних» ноток запеченого перцю, пряних трав і часнику. Перець виходить ароматним, соковитим, ніжним і неймовірно смачним. Рецепт не на зиму.

1,5 кг солодкого перцю

по 1 пучечку кропу та петрушки

олія

4–5 зубчиків часнику

Маринад:

200 мл води

40 г цукру

1 лавровий листок

10 горошин чорного перцю

1 чайна ложка солі (з верхом)

50 мл яблучного оцту

Перець змастити олією, поставити в духовку запікатися на 30 хв. при 180 градусах. На шкірочці мають утворитися чорні підпалини. Перець дістати, дати охолонути. Тим часом дрібно посікти зелень і часник.

Для маринаду розчинити у воді сіль і цукор, додати лавровий листок, перець. Дати закипіти, варити 5 хв. Зняти з вогню, влити оцет.

У скляну (чи емальовану, зручно також взяти 2-літрову банку) глибоку форму, що герметично закривається, викласти трохи зелені з часником. Укласти шар перцю. Притрусити зеленню з часником. Викласти другий шар перцю, притрусити зеленню. Сік від перцю, що залишився після запікання, також вилити у форму. Намагайтеся щільно викладати перці, щоб всі покрилися маринадом. Залити гарячим маринадом. Накрити кришкою, залишити до остигання. Далі поставити на ніч в холодильник, щоб перець добре промаринувався.