Дізнатися адреси та контакти закладів, у яких можна пройти призначені пацієнту лабораторні та інструментальні дослідження, зокрема й компʼютерну томографію, можна через дашборд «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги» на сайті НСЗУ, або за посиланням https://cutt.ly/iea6Fvz9, інформують у НСЗУ.

Завдяки дашборду ви знайдете актуальну інформацію про всі місця надання послуг.

На кожній сторінці ліворуч розташовані фільтри, які полегшують пошук потрібної інформації. З їх допомогою можна обрати область, громаду, населений пункт місця надання послуг, форму власності та назву надавача послуг. Також є можливість виконувати пошук за пакетом послуг, за кодом послуги з електронного направлення (код направлення), за спеціалізацією медичного персоналу, який працює за місцем надання, а також за кодом медичного втручання. Для цього потрібно скористатися відповідними кнопками у верхній частині дашборду. Під дашбордом є докладна інструкція з користування. Дані регулярно оновлюються.