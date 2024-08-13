Ідентифікацію потрібно проходити кожні пів року. Це стосується ВПО-пенсіонерів, котрі були взяті на облік до 24 лютого 2022 року. Вони повинні підтвердити свою особу в «Ощадбанку», роз’яснюють у Мінреінтеграції. Така процедура необхідна для перевірки, що державні кошти отримує саме та особа, для якої вони призначені.
Пройти ідентифікацію можна будь-яким зручним способом, як офлайн, так і онлайн.
- Особисто відвідати відділення АТ «Ощадбанк» чи орган Пенсійного фонду України (ПФУ).
- Віддалено авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» (Дія ID) на вебпорталі (https://portal.pfu.gov.ua/) електронних послуг ПФУ.
Це зручно для тих, хто не має фізичної можливості відвідати установи банків чи Пенсійного фонду, перебуває на тимчасово окупованій території або віддає перевагу онлайн-інструментам.
- За допомогою відеоконференцзв’язку. Подати заявку можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через Контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.
- У випадку перебування за кордоном — отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою, і надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу Фонду чи поштою.
Результати проходження відеоідентифікації повідомляють на електронну пошту, вказану під час реєстрації.
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