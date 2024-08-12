Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на низку пільг. Серед яких: пільги на послуги зв’язку — право на позачергове безкоштовне встановлення квартирних телефонів і користування ними, безкоштовне користування радіотрансляційною точкою.

Мають право на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості, якщо лікуються амбулаторно. А ті з них, хто отримує пенсію менше мінімальної або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, можуть отримати ці ліки безкоштовно. Також за наявності медичних показань такі люди можуть отримувати безкоштовні путівки до санаторіїв.

За наявності відповідного медичного висновку можуть отримати безоплатно або на пільгових умовах автомобілі, чи крісла колісні з електроприводом. А ті, у кого є програма індивідуальної реабілітації, мають право отримати безкоштовно чи на пільгових умовах допоміжні засоби реабілітації та вироби медичного призначення:

засоби для пересування;

протезні вироби;

сурдотехнічні засоби;

мобільні телефони;

індивідуальні пристрої;

протези очей;

протези зубів, щелеп;

окуляри;

слухові та голосоутворювальні апарати;

ендопротези;

сечо- та калоприймачі.

Також люди з інвалідністю мають право на першочергове обслуговування у касах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають послуги населенню. Якщо людина з інвалідністю прямує на лікування за кордон, то має право на першочергове проходження контролю. За наявності посвідчення про інвалідність вона може безкоштовно їздити міським громадським транспортом (крім таксі). А на проїзд на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, морського, внутрішнього водного та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня має право на 50-відсоткову знижку.