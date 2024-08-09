Соус із солоними огірками доволі цікавий на смак — він надає відбивним оригінального гоструватого відтінку. Чудово доповнить куряче філе, яке стане значно соковитішим.

500 г курячого філе

часниковий порошок

2 чайні ложки готової гірчиці

сіль

чорний мелений перець

олія

Соус:

4 маленькі солоні огірки

150 г твердого сиру

2 столові ложки сметани

Паніровка:

борошно

2 яйця

панірувальні сухарі

Філе нарізати порційними шматочками. Викласти на плівку, відбити. Кожен шматочок посолити, поперчити, притрусити часниковим порошком, змастити гірчицею. Залишити промаринуватися на 30 хв.

Обкачати в борошні, занурити у збиті та підсолені яйця, потім обкачати в сухарях. Далі — знову яйця та сухарі. У подвійній паніровці м’ясо залишається м’яким і соковитим. Обсмажити відбивні в гарячій олії до хрусткої скоринки.

Для соусу крупно натерти сир і огірки, додати сметану, перемішати.

Відбивні викласти на застелене пергаментом деко та змастити соусом. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 15 хв.