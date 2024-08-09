Соус із солоними огірками доволі цікавий на смак — він надає відбивним оригінального гоструватого відтінку. Чудово доповнить куряче філе, яке стане значно соковитішим.
- 500 г курячого філе
- часниковий порошок
- 2 чайні ложки готової гірчиці
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
Соус:
- 4 маленькі солоні огірки
- 150 г твердого сиру
- 2 столові ложки сметани
Паніровка:
- борошно
- 2 яйця
- панірувальні сухарі
Філе нарізати порційними шматочками. Викласти на плівку, відбити. Кожен шматочок посолити, поперчити, притрусити часниковим порошком, змастити гірчицею. Залишити промаринуватися на 30 хв.
Обкачати в борошні, занурити у збиті та підсолені яйця, потім обкачати в сухарях. Далі — знову яйця та сухарі. У подвійній паніровці м’ясо залишається м’яким і соковитим. Обсмажити відбивні в гарячій олії до хрусткої скоринки.
Для соусу крупно натерти сир і огірки, додати сметану, перемішати.
Відбивні викласти на застелене пергаментом деко та змастити соусом. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 15 хв.
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