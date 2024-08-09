Копати чи зачекати? Питання це стоїть зазвичай перед тими, хто відносно недавно влився в ряди городників-картоплярів, ще не має досвіду вирощування «другого хліба» й боїться, що невчасно врожай збере: або зарано, або запізно. Аби зрозуміти, що настав час викопувати картоплю на зимове зберігання, слід орієнтуватись не на сусідів, а на конкретні ознаки.

Якщо бадилля розклалось, пожовкло та підсохло — час виходити на грядки. Про всяк випадок із різних ділянок городу викопують кілька кущів і дивляться: бульби мають легко відставати від бадилля, шкірочка не лущитись, а їх розмір — відповідати сорту.

Копають картоплю в суху сонячну погоду, але не в спекотну. Краще працювати вилами. Після цього бульби просушують. За сухої теплої погоди це роблять прямо на полі, розклавши їх тонким шаром. Якщо погода жарка, досить одного дня, оптимально — два дні. Якщо на бульбах багато механічних пошкоджень, їх залишають у холодному місці тижні на три, але не під сонцем. За цей час пошкодження загояться.

Для зберігання цілі та пошкоджені бульби складають окремо. Також картоплю перед тим сортують.

Приблизно за тиждень до викопування можна скосити бадилля. Однак щодо необхідності такого агрозаходу єдиної думки немає.

Роман ГУЦУЛ. Київська обл.