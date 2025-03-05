Дуже хочу виростити в себе на ділянці мигдаль. Але чув, що це досить примхлива культура. Один садівник скаржився, що дерево не прижилося, а інший розказував, що прижилося, але й досі не плодоносить. Як досягти успіху?

Іван МАЛЮК. Житомирська обл.

Мигдаль — культура теплолюбна, вирощувати його в наших центральних регіонах почали відносно нещодавно. Висаджують дерева рано навесні або восени. Найоптимальнішими для посадки є дворічні саджанці. Місце обирають сонячне і захищене від вітру. Добре, якщо це будуть легкі суглинки без близького залягання ґрунтових вод. Важкі глинисті ділянки для мигдалю не підходять. Ями копають розміром 70х70 см. При посадці їх обов’язково поливають. На дно укладають шар дренажу, а потім формують гірку з родючого ґрунту. Для опори в центр ями вбивають кілок. Корені рівномірно розпрямляють. Місце щеплення після закопування ями має бути на рівні землі або трішки вище. Засипають яму сумішшю верхнього шару ґрунту з листовою землею, перегноєм і піском. Коли земля злегка осяде, саджанець підв’язують до опори. Пристовбурні кола мульчують сухою землею або іншою мульчею. Дорослі рослини, коли добре вкореняться, досить посухостійкі. Молоді потребують регулярних поливів.

Важливо! Дійсно, нерідко нарікають, що мигдаль не плодоносить. Річ у тім, що ця культура потребує перехресного запилення, тож слід одночасно висаджувати кілька сортів, бажано не менше трьох. Також краще віддавати перевагу пізнім сортам, аби пізні приморозки не пошкодили цвіт. Між деревами зберігають дистанцію щонайменше 1,5–2 м.

До речі, виростити мигдаль можна з кісточки.

Нині популярними є також декоративні сорти мигдалю. Якщо правильно формувати крону, можна навіть сформувати штамбові деревця. Найбільшої декоративності таке дерево набуває під час цвітіння.

Іван СИМАКОВ, садівник.