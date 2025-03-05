Рум’яні, ароматні та дуже ситні картопляні деруни з ковбасою і сиром. Почніть ранок вихідного дня з такого незвичайного сніданку!

750 г картоплі

50 г борошна

50 г твердого сиру

50 г ковбаси

1 маленька цибулина

2 дрібні яйця

сіль

чорний мелений перець

олія

Цибулину та ковбасу нарізати дуже дрібними кубиками. Сир натерти на середній тертушці. Картоплю — на тертушці для дерунів. Добре віджати її руками і злити сік. Додати до картоплі яйця, перець і сіль за смаком, перемішати. Потроху ввести борошно, перемішуючи ложкою. Додати в картопляну масу цибулю, сир і ковбасу, перемішати.

У сковороді розігріти олію. У гарячу олію столовою ложкою викладати картопляну масу, формуючи оладки. Смажити деруни із сиром та ковбасою на середньому вогні по 4 хв. з кожного боку.

Готові викладати на тарілку з паперовими серветками, щоб увібрали зайву олію. Подавати гарячими, доповнивши сметаною, часниковим соусом або кетчупом.