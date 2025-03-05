Рум’яні, ароматні та дуже ситні картопляні деруни з ковбасою і сиром. Почніть ранок вихідного дня з такого незвичайного сніданку!
- 750 г картоплі
- 50 г борошна
- 50 г твердого сиру
- 50 г ковбаси
- 1 маленька цибулина
- 2 дрібні яйця
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
Цибулину та ковбасу нарізати дуже дрібними кубиками. Сир натерти на середній тертушці. Картоплю — на тертушці для дерунів. Добре віджати її руками і злити сік. Додати до картоплі яйця, перець і сіль за смаком, перемішати. Потроху ввести борошно, перемішуючи ложкою. Додати в картопляну масу цибулю, сир і ковбасу, перемішати.
У сковороді розігріти олію. У гарячу олію столовою ложкою викладати картопляну масу, формуючи оладки. Смажити деруни із сиром та ковбасою на середньому вогні по 4 хв. з кожного боку.
Готові викладати на тарілку з паперовими серветками, щоб увібрали зайву олію. Подавати гарячими, доповнивши сметаною, часниковим соусом або кетчупом.
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