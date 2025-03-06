За роки повномасштабного вторгнення в мене назбиралося кілька невикористаних відпусток за минулі періоди. Чи може мій роботодавець надати їх мені тепер, під час дії воєнного стану?

І ще запитання стосовно моєї сестри. У зв’язку з бойовими діями вона виїхала зі свого міста, де проживала весь час, працювала. Чи може роботодавець відмовити їй у наданні відпустки без збереження заробітної плати?

Оксана.

Щодо вашого першого запитання. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів щорічної відпустки (ст.12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»), але це його право, а не обов’язок. Отож ваш роботодавець може надати вам невикористані щорічні відпустки, запевняють у Держпраці.

Про відпустку без збереження заробітної плати. Ні, роботодавець не може відмовити працівнику, котрий виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, у наданні такої відпустки, але її тривалість не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас, за домовленістю сторін таку відпустку можуть надавати на більший термін, який не може перевищувати періоду дії воєнного стану.