При болю у вусі свіжий сік цибулі розбавляють теплою водою (1:1). Закапують по 4—5 крапель тричі на день.

Свіжий сік цибулі змішують з медом (1:1) і вживають при бронхіті по ч.л. 3—4 рази на день за 15—20 хв. до їди.

Кашку з часнику на воді чи молоці (1 зубчик на ст.л.) тричі на день за 15—20 хв. до їди вживають при тромбофлебітах, підвищеному рівні холестерину в крові. Сприяє вона і травленню.

Цибулю корисно їсти за наявності каменів у нирках.

Сік цибулі, розведений кип’яченою водою (1:10), застосовують для полоскання горла, ротової порожнини при виразкових стоматитах.

Якщо є глисти, то звечора подрібнюють середню цибулину і заливають 250 мл теплої води. Настоюють мінімум 8 год. Вранці проціджують і випивають натщесерце.

Свіжий сік цибулі або часнику втирають у шкіру голови при випадінні волосся. Через 30 хв. змивають теплою водою. Процедуру приймати тричі на тиждень, краще на ніч. Достатньо 20 процедур.

Застереження! Часник і цибуля протипоказані при виразці шлунка чи дванадцятипалої кишки.

Тарас ЛЕХМАН.