Уряд урегулював націнки на лікарські засоби та заборонив практику маркетингових платежів. Крім того, відновлені перевірки цін в аптечних мережах Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, інформує МОЗ.

Ухвалені зміни почнуть діяти з 1 березня.

1. Урегульовані націнки:

надбавки, що нараховують дистриб’ютори на всі лікарські засоби, не можуть перевищувати 8 відсотків (крім поодиноких винятків);

регресивні граничні роздрібні надбавки до закупівельних цін на рецептурні ліки становитимуть 10–25 відсотків залежно від вартості препарату;

граничні роздрібні надбавки на безрецептурні лікарські засоби, які закуповують не коштом державного та/або місцевого бюджетів, не мають бути вище 35 відсотків до закупівельних цін.

2. Заборонені маркетингові, інформаційні та інші послуги з промоції та реалізації ліків кінцевому споживачу до впровадження окремого реферування оптових цін і розроблення чітких правил здійснення маркетингу.

3. Відновлений держнагляд за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Ціни в аптеках перевірятиме Держпродспоживслужба.

Усе це дозволить у короткі терміни знизити ціну ліків для споживачів.

Українські фармвиробники вже задекларували зниження відпускних цін на 100 найбільш популярних ліків на 30 відсотків із 1 березня.