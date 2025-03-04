Сир надає вершкового смаку і разом із гарбузом робить курячі котлети соковитішими.
- 0,5 кг курячого фаршу
- 150 г м’якоті гарбуза
- 100 г твердого сиру
- 1 яйце
- 1 невелика цибулина
- 100 г сметани
- 30 г вівсяних пластівців
- 0,5 чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- 0,5 чайної ложки паприки
Увімкніть духовку для розігріву до 200 градусів. М’якоть гарбуза і сир натріть на середній тертушці. Цибулину дуже дрібно наріжте. З’єднайте в глибокій мисці курячий фарш, цибулю, гарбуз і сир. Ретельно перемішайте. Столову ложку сметани залиште для змащування котлет. Решту сметани додайте у фарш. Вбийте яйце, додайте сіль, перець, паприку та подрібнені пластівці. Ще раз ретельно перемішайте, залиште на 20 хв. набухнути.
Форму для запікання застеліть пергаментом. Мокрими руками сформуйте котлети, викладіть у форму. Виходить 10 котлет. Змастіть поверхню котлет сметаною, що залишилася.
Відправте форму з котлетами в попередньо розігріту духовку на 25–30 хвилин, до готовності (при проколюванні повинен виділятися прозорий сік). Подавайте котлети з улюбленим гарніром або овочевим салатом.
Залишити відповідь