Сир надає вершкового смаку і разом із гарбузом робить курячі котлети соковитішими.

0,5 кг курячого фаршу

150 г м’якоті гарбуза

100 г твердого сиру

1 яйце

1 невелика цибулина

100 г сметани

30 г вівсяних пластівців

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

0,5 чайної ложки паприки

Увімкніть духовку для розігріву до 200 градусів. М’якоть гарбуза і сир натріть на середній тертушці. Цибулину дуже дрібно наріжте. З’єднайте в глибокій мисці курячий фарш, цибулю, гарбуз і сир. Ретельно перемішайте. Столову ложку сметани залиште для змащування котлет. Решту сметани додайте у фарш. Вбийте яйце, додайте сіль, перець, паприку та подрібнені пластівці. Ще раз ретельно перемішайте, залиште на 20 хв. набухнути.

Форму для запікання застеліть пергаментом. Мокрими руками сформуйте котлети, викладіть у форму. Виходить 10 котлет. Змастіть поверхню котлет сметаною, що залишилася.

Відправте форму з котлетами в попередньо розігріту духовку на 25–30 хвилин, до готовності (при проколюванні повинен виділятися прозорий сік). Подавайте котлети з улюбленим гарніром або овочевим салатом.