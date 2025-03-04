Пошкоджені зайцями стовбури плодових дерев рано навесні обмазують садовим варом. За його відсутності користуються глиняною бовтанкою або глиною з гноєм, взятих в однакових кількостях, а зверху обмотують мішковиною, агроволокном або папером. Папір зверху в кількох місцях зав’язують шпагатом. Також у продажу є готові садові пасти. Попередньо рани можна обробити 3-відсотковим мідним купоросом. Пов’язки залишають до кінця літа. Аби рани загоювались швидше, дуже важливо ґрунт у саду перші 1–2 роки після пошкодження зайцями старанно обробляти та підживлювати. Це сприятиме швидшому загоєнню ран і підвищить імунітет дерев.

Іван СИМАКОВ, садівник.