Якщо помітили у себе або в дитини дивну дірочку у шкірі біля вуха, найімовірніше, це передвушний синус. Тобто такий тонкий канал у шкірі з отвором на її поверхні та сліпим кінцем у глибині. Синуси можуть бути симетричні або тільки з одного боку. Близько одного відсотка населення має такий синус біля вуха.

ЧОМУ БУВАЄ

Шкіра людей утворюється на перших періодах розвитку ембріона. Трапляється, що випадково вона формується невірно й утворюється така аномалія у шкірі.

Найчастіше її можна побачити біля вуха (передвушний синус), зрідка буває і на шиї.

ЧИ НЕБЕЗПЕЧНІ

Самі по собі синуси не є небезпечними. Але подекуди туди потрапляє інфекція. Запалення проявляється набряком у тій ділянці, болем, почервонінням. Інколи такі синуси поєднуються з кістами — коли цей канал на кінці розширюється, наче кулька. Зрідка синус може створювати серйозну проблему, спричиняючи часті інфекції, а інколи ураження є дуже сильне.

Лікарі, оглядаючи малюків, завжди звертають увагу на такі аномалії шкіри, адже зрідка вони можуть бути симптомом генетичних вад, які потребують виявлення. Зазвичай це ті, що пов’язані зі слуховим апаратом та урогенітальною системою.

Іншими, менш поширеними синусами є ті, що знаходяться на шиї, — це глотковий, тироглосальний і бронхогенний синуси. Вони також можуть утворювати кісти (інфікуватись, запалюватись і роздуватись, наче кулька) або фістули (коли канал досягає глотки, кореня язика або бронхів відповідно).

Ці синуси потребують хірургічного лікування.

ЩО РОБИТИ

Помітивши таку дірочку у шкірі своєї дитини або в себе, не хвилюйтесь, ви — особливі. Зверніться до педіатра або сімейного лікаря. Якщо фахівець виключить усі загрозливі ситуації, живіть своє життя із синусом. Якщо запалюватиметься, зверніться до лікаря, він призначить препарати, ймовірніше, антибіотики. Коли такі запалення будуть часті, потрібно хірургічно прибрати синус. Рідкісний синус — на шиї — відразу потребує хірургічного лікування.

Не потрібно синус чавити, запихати в дірку голку, закладати мазь, міряти глибину, припікати чи колупатись там.

Доглядайте, як за звичайною шкірою: мийте з милом, зволожуйте, захищайте від сонця та не торкайтесь брудними руками.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.