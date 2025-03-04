Із батьком своєї майбутньої дитини моя донька не була у шлюбі. А коли вже була вагітною, він загинув. Як тепер вона може підтвердити батьківство після смерті чоловіка?

Ніна ПАВЛЮК.

Визначення походження дитини від батька — важливе юридичне питання. Законодавство передбачає механізми, які допомагають захистити права дитини, зокрема право на батьківство, спадщину та соціальні гарантії. Про шляхи встановлення факту батьківства після смерті батька розповідають у Мін’юсті.

Відповідно до частини третьої ст.122 Сімейного кодексу України (далі — Кодекс) якщо дитина народилася протягом 10 місяців після смерті чоловіка, батьком може стати інший чоловік. Для цього достатньо подати спільну заяву від матері та чоловіка, який визнає себе батьком дитини.

При цьому ст.130 Кодексу передбачено, що в разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду.

Заяву про встановлення факту батьківства приймає суд, якщо запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої ст.135 цього Кодексу.

Заява про встановлення факту батьківства може бути подана матір’ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, його записують батьком дитини (ст.123 Кодексу).

Якщо дитина зачата в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій після смерті чоловіка, питання визнання батьківства вирішується у судовому порядку шляхом подання заяви про встановлення факту батьківства.

Положеннями ст.318 Цивільного процесуального кодексу України визначено вимоги до змісту заяви, яку подають до суду.

Суд у таких справах враховує всі докази, зокрема: