Бутербродна паста з шинки, вареного яйця, гірчиці та вершкового масла. Готується швидко, може зберігатися в холодильнику протягом 5 днів, а яка смачна!

150 г шинки

2 варених яйця

2 столові ложки вершкового масла

1 чайна ложка гірчиці

чорний мелений перець

Яйце, шматочки шинки та м’якого масла викласти в блендер. Додати гірчицю (можна взяти більше або менше, за смаком), поперчити. Подрібнити блендером до однорідності. Замість блендера можна скористатися м’ясорубкою, прокрутивши двічі. Смачно із солоним огірком. Замість шинки можна взяти варену ковбасу чи сардельки.