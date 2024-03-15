У наших квітниках гліцинії оселились відносно нещодавно. Раніше їх вважали південними рослинами. Азарт виростити цю красуню-ліану цілком зрозумілий. Гліцинія набуває особливої декоративності в період цвітіння. Лише уявіть: із гілок водоспадом спадають численні довгі рясні суцвіття. Забарвлення квітів буває рожеве, лілове, блакитне тощо.

Зазвичай гліцинія зацвітає через 2–4 роки після посадки. А вирощена з насіння — щонайменше через 5 років. Але продавці розказують про це не завжди, тож і чекати на цвітіння доводиться іноді довго. У нас вирощують переважно гліцинію китайську, пагони якої можуть виростати завдовжки до 20 м. Ще один вид, японська гліцинія, значно компактніший. Більшість видів, вирощуваних у наших широтах, досить морозостійкі. Перший час гліцинія, як і більшість ліан, росте повільно або випускає тонкі довгі пагони, бо їй треба час, аби прижитися на новому місці та наростити кореневу систему. Згодом кущ дерев’яніє та міцнішає.

ВИСАДЖУЮТЬ НА СОНЕЧКУ

Навесні гліцинію висаджують, коли минуть останні заморозки. Рослині потрібно багато сонечка, тож їй виділяють найбільш освітлену ділянку, захищену від холодних вітрів. Ідеально підійде південний бік будинку або огорожі. Протягом дня вертикальні поверхні нагріватимуться, а вночі віддаватимуть рослині своє тепло. Земля для посадки має бути добре дренована та родюча.

Як уже згадувалось, гліцинія — потужна ліана, тому слід забезпечити їй багато вільного простору. При посадці поблизу стін відстань до них має бути щонайменше 30 см. Яму для посадки готують розміром близько 60х60х50 см. На дно обов’язково укладають дренаж. Кореневу шийку при посадці не заглиблюють. Пристовбурне коло мульчують торфом, перегноєм чи тирсою. Майже одразу після посадки варто подбати про міцну опору. Приживлюваність гліцинії зазвичай хороша.

ОБРІЗУВАТИ, ПОЛИВАТИ

Специфічного догляду рослина не потребує, але він має бути регулярним. Гліцинія слід регулярно поливати. Якщо вологи недостатньо, може скидати бутони. Буде ще декоративнішою, якщо регулярно підживлювати. З органічних добрив можна дати розчин коров’яку (1:20). Органіку чергують із комплексними мінеральними добривами.

Для рясного цвітіння гліцинії потрібне регулярне обрізування. Росте досить швидко, тож пагони потрібно вчасно скеровувати по опорах. Дорослі гліцинії мають потужні корені, тому пересаджувати їх на інше місце небажано. Хворіє рослина рідко. Укриття на зиму потребують хіба що молоді рослини.

У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ

Ця ліана надзвичайно ефектно обплітає опори, стіни альтанок, перголи, арки, веранди, балкони. З гліцинії формують штамбове дерево. Також вирощують не лише у відкритому ґрунті, а й у діжках. Після відцвітання суцвіття зрізають.

Важливо! Гліцинія належить до родини бобових. Тож іноді недобросовісні торговці замість неї продають іншу рослину з цієї родини — бобівник. Тому купувати радимо лише в перевірених продавців.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.