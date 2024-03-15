Наступна неділя, 17 березня, за церковним календарем — Прощена. У понеділок, 18 березня, у православних християн — початок Великого посту. Попереду в нас цього місяця — Благовіщення Пресвятої Богородиці (за новим календарем — 25 березня), Собор архангела Гавриїла (за н.к. — 26 березня) та перша поминальна субота Великого посту (30 березня). Цього самого дня Церква вшановує прп. Іоана Ліствичника. 31 березня — свт. Григорія Палами та Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.

Великий піст — найперше час нашого духовного підготування до величного свята Воскресіння Христового. До того ж, це — піст під час війни.

— Нинішній час вимагає від нас вільних вчинків і свободи вибору, а передусім того, щоб ми брали на себе відповідальність. Ніхто не застрахований від помилок, але на кожному такому помилковому кроці нам треба пам’ятати: Отець наш Небесний радіє кожному, хто покаявся. Він шукає кожну загублену овечку, і блудного сина теж шукає. Тому навіть у прірві пережитого у нас завжди залишається надія. Лише прямуй до Спасителя свого, поклич Його з глибини свого страждання, зневіри, падіння, нещасть, — і Він прийме тебе, як батько з біблійної притчі — блудного сина. У тому — підґрунтя нашого покаянного шляху, яким маємо йти впродовж Великого посту, бо були у нас помилки і падіння, і залишаємося ми десь «на ріках Вавілонських», на чужині, віддалені від центру свого існування. Але треба тільки сказати: «Отче, згрішив я проти неба і перед Тобою, я недостойний назватися сином Твоїм, — прийми мене! Хоч як наймита свого — прийми мене!» Так відкриваються ворота на шляху спасіння, — надихає на покаяння у проповіді парафіян настоятель харківського Іоано-Богословського храму ПЦУ митрофорний протоієрей о.Віктор МАРИНЧАК.

Ольга ГОЙДЕНКО.