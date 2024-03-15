Постановою Уряду від 23.02.2024 №185 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році» передбачено проведення індексації пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям і постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів, повідомляє ПФУ.

Коефіцієнт індексації — 1,0796.

Дата проведення індексації — з 1 березня 2024 року.

Індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року включно.

ПОСТАНОВОЮ ПЕРЕДБАЧЕНО ІНДЕКСАЦІЮ

* Показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховують для обчислення пенсій, призначених відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон), «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (особам із числа військовослужбовців строкової служби). Правила проведення індексації визначено постановою Кабміну від 20.02.2019 №124.

До пенсій, призначених відповідно до Закону, розмір яких після індексації не підвищується, встановлюють щомісячну доплату в розмірі 100 грн.

* Розмірів пенсій, призначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби), з урахуванням розмірів індексації, встановлених з 1 березня 2022 року та 1 березня 2023 року.

* Мінімальних розмірів пенсій по інвалідності особам із інвалідністю з числа військовослужбовців (абзаци другий та третій ст.22 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

* Мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи (частина третя ст.54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

* Пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті в розмірі 4200 грн.

* Розмірів пенсій, призначених відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ МІНІМАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ

Розмір пенсії непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, не може бути нижче 3370 грн.

* У пенсіонерів, яким виповнилося 80 років та які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, мають страховий стаж 25 років чоловіки та 20 років жінки, розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не може бути нижче 3370 грн.

* У пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не може бути нижче 3240 грн.

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їх страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, мінімальну пенсійну виплату обчислюють у розмірі, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3240 грн. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути нижче 3240 грн.

* У пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, в осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсії, призначені відповідно до Закону, розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не може бути нижче 2980 грн.

* В інших категорій пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію), розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) та щомісячної державної адресної допомоги, встановленої відповідно до постанови Кабміну від 26.03.2008 №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян», не може бути нижче 2725 грн.

Важливо! Розмір збільшення пенсії в результаті вищезазначених перерахунків не може бути меншим за 100 грн і більшим за 1500 грн.

Перерахунок пенсій з 1 березня 2024 року проводять без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.