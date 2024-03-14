Салат із куркою та ківі — в ньому гармонійно поєднуються м’ясо та екзотичний фрукт. А завдяки оригінальному оформленню така страва здатна прикрасити святковий стіл.

2 невеликих варених курячих філе

5 варених яєць

2 ківі

1 тверде зелене яблуко

150 г твердого сиру

150 г моркви по-корейськи

2 зубчики часнику

100–150 г майонезу

1 столова ложка лимонного соку

сіль

Для оздоблення:

4 ківі

зерна граната

У майонез вичавити часник, перемішати. М’ясо розібрати на волокна, нарізати дрібними шматочками. Викласти в миску, трохи підсолити, додати 2 столові ложки майонезу, перемішати. Сир і яйця середньо натерти. Почищені яблуко та ківі нарізати маленькими кубиками. Яблуко збризнути соком лимона, щоб не потемнішало.

На великий таріль викласти м’ясо, далі — шар ківі. Розподілити яйця, підсолити, змастити майонезом. Зверху — моркву та майонез. Розподілити рівномірно яблуко. Притрусити сиром, змастити майонезом. За допомогою ножа надати салату акуратної форми.

Ківі нарізати тоненькими кружальцями, оздобити салат. Доповнити зернами граната.