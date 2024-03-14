Салат із куркою та ківі — в ньому гармонійно поєднуються м’ясо та екзотичний фрукт. А завдяки оригінальному оформленню така страва здатна прикрасити святковий стіл.
- 2 невеликих варених курячих філе
- 5 варених яєць
- 2 ківі
- 1 тверде зелене яблуко
- 150 г твердого сиру
- 150 г моркви по-корейськи
- 2 зубчики часнику
- 100–150 г майонезу
- 1 столова ложка лимонного соку
- сіль
Для оздоблення:
- 4 ківі
- зерна граната
У майонез вичавити часник, перемішати. М’ясо розібрати на волокна, нарізати дрібними шматочками. Викласти в миску, трохи підсолити, додати 2 столові ложки майонезу, перемішати. Сир і яйця середньо натерти. Почищені яблуко та ківі нарізати маленькими кубиками. Яблуко збризнути соком лимона, щоб не потемнішало.
На великий таріль викласти м’ясо, далі — шар ківі. Розподілити яйця, підсолити, змастити майонезом. Зверху — моркву та майонез. Розподілити рівномірно яблуко. Притрусити сиром, змастити майонезом. За допомогою ножа надати салату акуратної форми.
Ківі нарізати тоненькими кружальцями, оздобити салат. Доповнити зернами граната.
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