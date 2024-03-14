Фахівці радять проводити обробку саду в 4 етапи. На це впливають кілька факторів:

погода;

вид і фаза розвитку дерева;

час активізації шкідників.

Важливо не прогаяти час, коли обробка максимально ефективна. Перші комахи прокидаються за 5–6 градусів тепла.

Важливо: при складанні плану обробки варто враховувати стан і вік дерева. Правила обприскування дерев навесні: вперше обприскувати варто від хвороб. Вдруге — від шкідників. Втретє — від шкідників і хвороб, якщо не обприскали раніше. Біологічні препарати застосовувати при температурі 12 градусів та вище. Хорусом є сенс обприскувати тільки при низькій температурі (від 1 до 6 градусів тепла). Обробляти з усіх боків усю крону та стовбур.

Перший етап обробки — до розпускання бруньок.

Проводиться від моніліозу, який особливо уражує кісточкові культури (вишні, черешні, сливи, персики). Його легко впізнати за коричневими зів’ялими кінчиками гілок на дереві, ніби листя отримало опік. Хворобу так і називають: моніліальний опік.

А на яблунях і грушах (насіннєвих культурах) починають активно розмножуватися спори парші. Джерело захворювання: зів’ялі плоди, листя, що залишилося на дереві з осені. Спори цього захворювання живуть під корою і в опалому листі.

Із препаратів можна використовувати мідний купорос, бордоську суміш, Фундазол, Топсин, Квадріс, Корнет, Альто Супер, Імпульс, Табс, Ретардин, Азтек та інші.

Удруге сад обприскують, коли бруньки вже набубнявіли та луснули, але листочки не почали розпускатися. Бруньки мають конусоподібний вигляд. Це критично важливий момент для боротьби з яблуневим квіткоїдом (довгоносиком). Від нього дуже страждають яблуні, груші.

Квіткоїд відкладає свої личинки в бутон, що не розкрився, який стає коричневим і потім вже не розкривається. Комахи харчуються соками бруньок, іноді можна помітити, як ті плачуть: на них виділяються крапельки соку.

Проти яблуневого квіткоїда можна використовувати Ампліго, Енжіо, Канонір Дуо, Проклейм, Лірум та інші інсектициди.

Обприскування дерев у фазі рожевого бутона. У цей момент яблунева плодожерка вже літає по всьому саду та відкладає свої яйця на листя поряд із квітками або прямо в квітку. Личинка проникає в плід, у результаті виходять червиві яблука.

Важливо обробити всю крону, тому знадобиться хороший обприскувач із довгим шлангом. При якісному та своєчасному обприскуванні проти яблуневої плодожерки падалиці практично не буде.

Навесні обов’язково кілька разів необхідно обприскати виноград від хвороб і шкідників.

Востаннє дерева обприскують, коли зав’яжуться плоди завбільшки з горох. У цей момент починається друга хвиля молініозу, а яблунева плодожерка знову орудує на повну силу. Вона, до речі, літає в сутінках і ночами. Хороший спосіб її позбутися — приманка на компот.

Зваріть компот із яблук і повісьте невеликі цебра з ним на дерево. Яблунева плодожерка прилетить на яблучний запах, таким чином можна буде зібрати дорослих особин.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.