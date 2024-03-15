Смачні картопляні пиріжки із сосискою, які оцінить уся ваша родина.

0,5 кг картоплі

2 невеликі яйця

4 столові ложки борошна

0,5 чайної ложки солі

6 сосисок

2 зубчики часнику

олія

борошно

Картоплю відварити до готовності, воду повністю злити. Повернути каструлю з картоплею на плиту та трохи підсушити — що менше буде вологи в картоплі, то менше знадобиться борошна. Потовкти картоплю на пюре, дати повністю охолонути. Додати яйця, сіль і борошно. Замісити тісто, як на зрази.

Тісто розділити на 6 частин. Обкачати кожен шматочок в борошні, щоб не прилипав до рук. Одну частину тіста розплющити, покласти всередину сосиску, закріпити краї. Сформувати продовгуватий пиріжок. Зліпити так само інші заготовки.

Смажити в розігрітій олії до хрусткої рум’яної скоринки. Якщо не можна смаженого, такі сосиски в тісті можна запекти. Кожну заготовку змастити вершковим маслом. Викласти на деко, застелене пергаментом. Запікати при 200 градусах близько 20–25 хв.