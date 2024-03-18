Внутрішньо переміщені особи можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, нагадують у Мінреінтеграції. Субсидію надають за місцем фактичного проживання особи. При цьому укладання договору наймання (оренди) житла не вимагають, а склад домогосподарства зазначає заявник у декларації.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися особисто до одного із зазначених органів:

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

центру надання адміністративних послуг;

сервісного центру Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:

портал «Дія»;

вебпортал електронних послуг ПФУ;

мобільний додаток ПФУ (завантажити його можна для Android та IOS).

Потрібні документи

Заява про призначення субсидії (за встановленою формою). Декларація про доходи та витрати (за встановленою формою). Дані про мешканців домогосподарства. Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Довідка про статус ВПО.

Довідково. Розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується родина, та рівня її доходів. При цьому допомогу на проживання, що надають ВПО, не враховують до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії.

Дізнатися, чи призначили субсидію та її розмір, можна онлайн, скориставшись порталом subsidii.ioc.gov.ua. Пошук інформації в реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Після заповнення необхідних даних з’явиться вся інформація про статус заяви на субсидію.