Зберігати картоплю можна лише за плюсових температур, тоді вона насправді не замерзне. Найкраще зберігається у підвалі або погребі.

Бульбам комфортно при температурі 2–3 градуси, в цілковитій темряві, вологість близько 80 градусів. Якщо температура підвищуватиметься за 3 градуси, почнуть проростати. А потрапляння світла на них сприяє виробленню отруйної речовини – соланіну. Можна зберігати картоплю насипом не вище 1,5 м або в дерев’яних ящиках, які пропускають повітря. Кілька разів протягом зими її потрібно перебирати, й ту, що почала псуватись, видаляти.

ЯКЩО НЕМАЄ ПОГРЕБА

Коли проживаєте в квартирі, картоплю можна зберігати на балконі чи лоджії у ящику з подвійними стінками та кришкою. Між стінками поміщають утеплювач (пінопласт, тирсу тощо). Якщо на лоджії бувають мінусові температури, всередині ящика можна вмонтувати дві лампи по 15 ватт (в протилежних його кінцях), але так, щоб не торкались ніяких поверхонь і сильно їх не нагрівали.

Коли вмикатимете лампи, потрібно буде накривати картоплю полотном, аби під впливом світла не зеленіла. Для зручності на внутрішній стінці можна прикріпити термометр. Облаштовують такий ящик і в неопалюваному гаражі.

За потреби для утеплення його обкладають ще й старими ковдрами в кілька шарів. У приватному будинку без підвалу картоплю можна тримати біля вхідних дверей або в сінях при плюсовій температурі.

АБО ТАМ ХОЛОДНО

Погріб у жодному разі не повинен промерзати. Втім, якщо таке відбувається, тут також можна облаштувати утеплений ящик, дно якого теж утеплюють. Надалі потурбуйтесь про утеплення погреба. Зокрема, можна обшити його пінопластом. Це недорогий матеріал, який монтується на будь-які стіни. Він не боїться вологи, не гниє. Клеять його спеціальним клеєм або прикручують дюбелями з широкими капелюшками.

Перш ніж кріпити до стін пінопласт, їх вкривають вологоізоляційним матеріалом, наприклад, рідкою гумою. Основним мінусом пінопласту є вразливість перед гризунами.

ЧИ МОЖНА ЇСТИ ПІДМЕРЗЛІ БУЛЬБИ

Вони стають солодкуватими, бо крохмаль перетворюється на цукор, а також дещо міняється їх консистенція. Однак своєї харчової цінності не втрачають і вже тим більше не стають шкідливими. Смак замерзлої картоплі стає майже непомітним у вінегретах, рагу, салатах із квашеною капустою та огірками. Можна заправляти її майонезом, гірчицею.

ЩОБ НЕ ПРОРОСТАЛИ

При високих температурах бульби можуть проростати, що особливо актуально в нинішні теплі зими. Аби це відбувалося повільніше, покладіть у ящик із бульбами кілька яблук. Для кращого зберігання корисно перекладати бульби листям горобини, м’яти, лушпинням цибулі, гілочками хвойних. А ще – пересипати товченою крейдою чи золою. Зайву вологу заберуть буряки, які вкладають поверх картоплі.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.