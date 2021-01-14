Така рибка заливається гарячим маринадом, але вона зовсім не схожа на варену — скумбрія виходить дуже ніжною та соковитою, з чудовим ароматом маринованої цибулі та чорного перцю. Головне — обирайте щільні тушки.

* 2 невеликі скумбрії

* 0,7 л води

* столова ложка солі

* столова ложка цукру

* 3 столові ложки оцту (9%)

* 1 середня морквина

* 1 велика цибулина

* 2 невеликих лаврових листки

* чайна ложка чорного перцю горошком

* 3 горошини духмяного перцю

У риби відрізати голову та хвіст, вичистити нутрощі. Рибу промити і обсушити паперовими серветками. Для маринування можна зробити філе на шкірці, видаливши кісточки, або нарізати порційними шматочками.

Для маринаду в невелику каструльку налити воду, додати перець, сіль, цукор, лаврові листки. Поставити на вогонь і, помішуючи, довести до кипіння, щоб сіль-цукор розчинилися. Цибулину і моркву почистити, нарізати не тонкими кільцями, викласти в киплячий маринад і проварити 2 хв., щоб овочі трохи розм’якшилися. Зняти каструльку з вогню і дати маринаду трохи охолонути, щоб був гарячим. Влити оцет (можна взяти яблучний — він м’якіший, тоді знадобиться 5 столових ложок). У відповідну ємність, викласти шматочки риби, чергуючи з овочами. Залити все гарячим маринадом. Закрити банку кришкою і відправити рибу маринуватися в холодильник на добу. З запеченою картоплею або шматочком чорного хліба — просто смакота!

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.