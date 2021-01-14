Під час і після свят у людей збільшується кількість падінь і переломів. До численних травм призводять і погодні умови, коли на вулиці стає слизько. У цей період потрібно бути особливо обережними й дотримуватися деяких правил.

У першу чергу потрібно подбати про наявність зручного взуття. Воно повинно бути теплим і сухим, обов’язково з натуральною хутряною устілкою. Високі й тонкі підбори взагалі не підходять для зими навіть у свята.

Якщо не хочете жертвувати стійкістю і комфортом, носіть чоботи на підборах не більше 5–6 см. Та головне, у вашого взуття повинна бути підошва і підбори рифлені, зі спеціальних гумових матеріалів, які дозволять спокійно ходити по слизькій поверхні.

Добре мати в зимовому арсеналі льодоходи, або льодоступи, які надівають поверх взуття. По утрамбованому снігу або льоду ви будете пересуватися в них, як автомобіль на шипованих шинах, і не падати.

Льодоступи займають мінімум місця, тому їх можна носити з собою і швидко надіти в разі потреби. Вони відносно недорогі, коштують від 50 до 150 грн. Такі речі літні люди повинні придбати собі обов’язково.

Приклеювати лейкопластир на підошву недоцільно, оскільки він миттєво намокає та замерзає, і підошва знову стає слизькою.

Щоб запобігти падінню, важливо також, щоб взуття було досить високим, щоб зафіксувати гомілково-стопний суглоб. У короткому взутті ризик підвернути ногу й отримати травму збільшується.

ПРАВИЛА ПЕРЕСУВАННЯ В ОЖЕЛЕДЬ

* На особливо небезпечних ділянках пересувайтеся на напівзігнутих ногах, як лижник, дрібними легкими кроками, не відриваючи їх від землі. Для більшої стійкості ступайте на всю підошву.

* Ходіть у місцях, де можна за щось триматися, або по скатаному снігу, не по льоду.

* Літнім людям під час ожеледиці потрібно користуватися палицями зі спеціальними наконечниками.

* Руки не тримайте в кишенях, щоб мати можливість балансувати.

* Не ходіть по обледенілих сходах. Але якщо іншого шляху немає, тримайтеся за поручні, а ногу під

час спуску ставте вздовж кожної сходинки. При втраті рівноваги така позиція допоможе пом’якшити падіння.

НАВЧІТЬСЯ ПАДАТИ

Якщо відчуваєте, що падіння не уникнути, згрупуйтеся, притиснувши голову до грудей, і постарайтеся, немов би перекотившись, впасти на бік. Якщо руки зайняті сумками, не намагайтеся зберегти те, що несете. А кидайте все і намагайтеся втримати рівновагу. Адже лікування переломів обійдеться дорожче покупок.

Іноді люди, падаючи, виставляють вперед зігнуту долоню і всім тілом навалюються на неї, часто ламаючи променеву кістку. Тому, падаючи на бік, постарайтеся підібрати руку, а не виставляти її вперед. У момент, коли розумієте, що все ж падаєте на спину, теж швидко згрупуйтеся, підтягнувши ноги й опустивши підборіддя до грудей.

Інакше ноги підлетять вище голови і можна вдаритися потилицею. І розкиньте руки в сторони, щоб не впасти на лікті.

Якщо падаєте на сходах, закрийте руками голову та обличчя.

Щоб уникнути ще більшої кількості травм, не намагайтеся гальмувати падіння.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.