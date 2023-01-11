В умовах сьогодення термос набуває небаченої досі популярності. Він стає незамінним помічником, коли відключають електропостачання та виникають перебої з опаленням. Адже в термосі можна зберігати гарячими не лише чай та каву, а й теплі страви. А от що робити, коли він тримає тепло недовго? Утеплити!

1. Пінополістирол є чудовим утеплювачем. Потрібно зробити з нього крихку масу, заповнити нею великий целофановий пакет і помістити туди термос.

2. Поролон. Цей штучний матеріал повсюдно використовують як утеплювач. Підсобить він і в цьому випадку. Необхідно просто обмотати ємність поролоном та закріпити це все тасьмою.

3. Звичайні газети. Адже коли потрібно донести баночку гарячого бульйону хворому до стаціонару, то багато хто використовує саме цей спосіб — обмотують ємність кількома шарами газетного паперу, а зверху натягують поліетиленовий пакет.

4. Фольга — світловідбивний матеріал відмінно зберігає тепло навіть у звичайному контейнері, що вже говорити про спеціальну термоізоляційну ємність. Якщо обмотати термос фольгою, то можна збільшити час збереження тепла на 1—2 год., що, погодьтеся, непогано. Можна використовувати фольгований поліетилен.

5. Мінеральна чи бавовняна вата. Ці матеріали добре зберігають тепло. Варто обмотати термос ватою і зафіксувати її за допомогою тасьми або джгутів.

6. Можна використовувати для утеплення термоса суху стружку та тирсу, а також пакувальні пакети з «пухирцями», обмотавши матеріал кілька разів навколо посудини. Підійде для теплоізоляції будь-яка вовняна тканина.