Чому з’являються погані думки? Погані думки є відлунням негативного досвіду — як свого, так і чужого, наслідок складних ситуацій та травмувальних подій. Крім того, одна з особливостей пам’яті — зберігати спогади про невдачі довше, ніж про успіх.

Тобто наявність поганих думок є абсолютно нормальним явищем. Але тільки в тому разі, коли вони — не стають нав’язливими, не псують сон, впливають на здатність розсудливо міркувати, працювати й загалом вести активне життя. Найчастіше негативні переживання посилюються після сильного стресу або на тлі емоційного вигорання. Ці стани наразі характерні для майже кожного з українців через війну.

Перший дзвіночок — надмірна наявність у думках чи навіть висловлюваннях слів-маркерів, які вказують на перебільшення масштабів катастрофи: “усі”, “завжди”, “ніколи”, “нікому”, “нічого”.

Загалом для роботи із тривожними думками використовуйте такий алгоритм:

1. Опишіть ситуацію, що викликає у вас занепокоєння.

2. Перерахуйте тривожні думки, які виникають щодо цієї ситуації.

3. Розташуйте ці думки за ступенем вірогідності відповідності реальній ситуації (від більш реальних до менш реалістичних).

4. Придивіться до думок, в яких є високі шанси на втілення в житті. Подумайте, на які життєві обставини ви в змозі вплинути?

5. Складіть план дій: що будете робити в разі розвитку подій за найгіршим і найкращим сценарієм.

6. Знайдіть та запишіть думки, які додають сил, ресурс, надію на позитивний результат.

Аналізуючи тривожні думки, важливо усвідомити, що це лише думки, а не реальність. Якщо вам складно об’єктивно оцінити проблему — спробуйте побачити її очима іншої людини (батьків, друга, публічної людини, яку ви поважаєте, або навіть кіногероя).

Джерело: Юлія ВОРМАН, практичний психолог.