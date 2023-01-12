Уряд збільшив розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» з 2272 до 6700 грн та змінив окремі умови надання послуги, аби підтримку отримували саме ті, хто її найбільше потребує, інформують у Мінсоцполітики.

Постановою Кабміну від 30 грудня минулого року №1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї» визначено, що компенсація такої послуги надається в разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, або якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II груп.

У відомстві наголошують, що протягом січня цього року вони повинні підтвердити своє право на таке відшкодування.

Для цього потрібно подати відповідним структурним підрозділам із питань соцзахисту населення документи, передбачені Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженим постановою Кабміну №68.