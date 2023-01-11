Давайте частіше готувати українські страви і не забувати про них. Ось наша читачка підказала ідею: попросила надрукувати рецепт старовинної страви — кваші.

300 мл квасу

100 г в’ялених або копчених груш і яблук (набір для узвару)

5 шматочків житнього хліба

50 г волоських горіхів

150 г житнього хліба (для чипсів)

сік половини лимона

дрібка червоного меленого перцю

дрібка солі

«Традиційно квашу готували з гречаного, житнього та солодового борошна, яке запарювали окропом і ставили в тепле місце скисати. А тільки вранці варили це молоде тісто, не відходячи від плити, бо воно швидко збігало.

Квашу заправляли свіжими ягодами або варенням. Я ж трохи спростив рецепт, але це не вплинуло на смак», — розповідає дослідник української кухні, кулінар Євген КЛОПОТЕНКО.

5 шматочків житнього хліба замочіть у квасі на 10 хв. Потім додайте в суміш в’ялені або копчені груші та яблука. Пересипте суміш у каструлю та доведіть до кипіння. Після залиште, нехай повністю охолоне. Заберіть із хлібної суміші яблука й груші, а масу перетріть через сито. Можна використовувати блендер. Маса повинна вийти кремової консистенції.

Додайте до хлібної маси сік половини лимона, по дрібці перцю та солі. Для житніх чипсів хліб тонко наріжте та підсушіть в духовці при 185 градусах приблизно 3 хв. Дрібно порубайте горіхи і посипте квашу. Подавайте з чипсами.

Рецепт із сайту klopotenko.com