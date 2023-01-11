За час, коли ворог узявся нищити нашу критичну інфраструктуру й почалися серйозні перебої з електропостачанням, питання економії електроенергії стало ще більш актуальним. І ми всі, зрештою, вчимося дедалі більше ощадливо її використовувати. Та все ж варто нагадати деякі секрети.

Справжній поглинач електроенергії — електрочайник. Тож кип’ятіть рівно стільки води, скільки потрібно на один раз. Регулярно очищуйте його від накипу — чим товщий його шар, тим більше електроенергії споживатиме. Якщо ж маєте електроплиту, то для приготування страв спочатку кип’ятіть воду в чайнику. А потім переливайте у каструлю.

Зараз у продажу є чимало кухонних помічників, які допоможуть зекономити електроенергію. До прикладу, якщо конфорка електроплити споживає 1 кВт/год, а духова шафа — 2, то мультиварка — від 300 до 500 Ватт. Відчуваєте різницю тільки за годину роботи цих електроприладів? Значно економнішими є також мікрохвильові печі. Готуючи на електроплитах, звертайте увагу на діаметр конфорок та посуду. Він має збігатись. Каструлі накривайте кришкою. Не чекайте, доки їжа на електроплиті повністю приготується. Вимкніть її — і страва «дійде».

Холодильник у кухні розміщують так, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені. Також має стояти подалі від плити та радіаторів. Відстань до стіни повинна становити не менше 5 см. Неправильно розташований холодильник споживає до 30 відсотків більше енергії. Якщо модель потребує розморожування, то роблять це регулярно.

Пральну машину завантажують на дозволений максимум. Часто «ганяти» напівпорожню — неекономно. З цією метою, до речі, краще купувати пралку, розраховану на велику кількість білизни. Наприклад, на 7 кг. Таким чином зможете рідше її запускати. А це ще й економія води. Але й перевантажувати машину не можна. Також намагайтесь не виставляти високі температурні режими прання.

Підказка: білизна буде випрана значно ефективніше, якщо перед пранням її замочити. Крім того, у продажу є засоби для цього, ефективні навіть у холодній воді.

Пам’ятаєте часи, коли прасувати було прийнято все, навіть спідню білизну та шкарпетки? Сьогодні прасувати варто лише те, що дійсно необхідно. І не після прання — а перед використанням речей. Так не лише зекономите електроенергію, але й час. До речі, спірним є питання, чи потрібно прасувати постільну білизну. Насправді для багатьох людей це залишається звичкою, а не необхідністю. Тим часом праска — це ще один поглинач електроенергії. Для більшої економії починайте та закінчуйте прасування речами, які потребують низького температурного режиму. Тоді останні речі можна буде прасувати вже вимкненою праскою.

Бойлер — електричний водонагрівач — налаштуйте на оптимальну температуру. До речі, не варто щоразу вимикати його. Адже на підтримку температури витрачається значно менше енергії, ніж на нагрівання з нуля. Тож вимикати бойлер доцільно, лише якщо тривалий час ним не користуєтесь. Важливо стежити за станом тенів і не допускати утворення нальоту. Також не варто купувати бойлер великого об’єму. Навіть на родину з чотирьох осіб цілком достатньо об’єму 80 л. У кухні ефективним рішенням буде проточний водонагрівач.

Електричні обігрівачі теж споживають багато електроенергії. Тож вмикаючи їх, щільно зачиняють вікна та двері в приміщенні. Простір перед обігрівачем має бути відкритим.

Василь ГЕРАСИМОВ.