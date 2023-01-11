Коли міжнародна організація приймає рішення про нарахування грошової допомоги людям, що залишили заяву на платформі «єДопомога», вона надсилає SMS-повідомлення з кодом банківського переказу від Western Union (MTCN-код) для отримання готівки.

Щодо надання допомоги рішення приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї.

Перевірити або відстежити переказ можна за посиланням https://www.westernunion.com/web/global-service/tracktransfer

Грошовий переказ можна отримати двома способами:

Використавши MTCN-код для переказу грошової допомоги безпосередньо на свій банківський рахунок через онлайн-банкінг, якщо є клієнтами «ПриватБанку», «Ощадбанку» або «Акцент-Банку». Отримати готівку в будь-якому відділенні наступних банків-партнерів: «ПриватБанк», «Акцент-Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Українська фінансова група», а також «Укрпошта», «Нова пошта».

Які документи потрібні для банку:

паспорт громадянина України;

ID-картка;

цифрові версії зазначених документів у «Дії» (приймається усіма партнерами, крім «Ощадбанку»);

закордонний паспорт.

У разі проблем із перерахуванням

Якщо не можете переказати готівку на свій рахунок онлайн, відвідайте будь-яке відділення партнера Western Union (перелік наведено вище).

У разі, коли й там не можете отримати готівку, зателефонуйте за безкоштовним номером 0 800 600 122.