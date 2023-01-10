Рулет із рибними консервами виходить смачним і красивим у розрізі. Перший шар лаваша покриваємо м’яким сиром і натертими яйцями, другий — рибними консервами та свіжою зеленню.

Тонкий лаваш (220 г)

1 банка консервованої сардини в олії

3 варених яйця

2 плавлені сирки

майонез

пів пучечка зеленої цибулі

сіль (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

Лаваш розрізати на два однакові листи. Один змастити майонезом (замість нього можна взяти сметану, змішану з гірчицею). Сирки середньо натерти, розподілити по лавашу. (Щоб легше подрібнити, заздалегідь підморозьте їх у морозилці). Яйця середньо натерти, викласти на сирки. Посолити та поперчити. Накрити начинку другим листом лаваша, також змастити майонезом. З риби злити рідину, розім’яти виделкою, розподілити по лавашу. Зелень подрібнити, притрусити рибу. Лаваш із начинкою згорнути в щільний рулет. Загорнути у харчову плівку, поставити в холодильник на 2 год. Нарізати порційними шматочками.

Готувава Діана ШЕПЕЛЬ.