Насіння продається як у привабливих пакетиках з фотографією врожаю, так і у звичайних білих або сірих, де вказано назву сорту, виробника, є короткий опис. Багато городників не звертають уваги на непоказні пакетики, а дарма: саме в таких найчастіше і є найякісніше насіння. Те, що в кольорових, також може бути цілком якісним, проте дорожчим — ви платите ще й за красиву упаковку. Зверніть увагу, що зображені на ній плоди не завжди відповідають дійсності, тому обов’язково читайте опис сорту, який має бути на упаковці.

МІФ ПРО ДРАЖЕ

Існує думка, що виробники дражують тільки насіння з терміном придатності, що минув. Однак це не так. Дражоване можна і потрібно купувати. Насіння зі спеціальними оболонками, що складаються з поживних речовин, набагато швидше сходить, дає міцні паростки, а рослини з нього менше хворіють і рідше зазнають атак шкідників. Головне, пам’ятайте, що сіяти дражоване необхідно сухим, але ґрунт перед цим важливо добре зволожити, а до появи сходів слід стежити, щоб земля завжди залишалася вологою. Так оболонка швидше розчиниться — і сходи дружно зійдуть.

РАЙОНОВАНІ СОРТИ

Вибираючи насіння, варто знати, чи районований той сорт у вашому регіоні. Зрозуміти це допомагає держреєстр, його можна знайти в інтернеті. Купувати краще саме районовані сорти, які дають найбільші врожаї.

ГРОШІ НА ВІТЕР

Ніколи не купуйте насіння про запас. Хіба що запас має становити трохи більше 2 відсотків від необхідної кількості. Тому оминайте розпродажів «три на десятку». Не забувайте, що кожна насінина — це живий організм, який має свій термін життя. Наприклад, термін зберігання насіння томатів та капусти — 4—5 років, кабачків та огірків — 6—8 років, цибулі та перцю — 3—4 роки, селери — 1—2 роки.

ГІБРИДНЕ ЧИ СОРТОВЕ?

При покупці сортового насіння у вас буде можливість і надалі збирати насіння з плодів, що виросли, і висівати його, не витрачаючи гроші на покупку. Гібриди, на жаль, такої можливості не дають. Найчастіше вони більш врожайні, плоди смачніші, а самі рослини стійкіші до хвороб і шкідників. Перед тим, як купити насіння, зверніть увагу на зашифровану інформацію, особливо це стосується імпортного насіння огірків і томатів. Ці знаки говорять про стійкість гібридів та сортів до деяких хвороб.

Наприклад, значення символів:

А — альтернаріоз (суха плямистість огірка, чорна плямистість томата);

С — кладоспоріоз (бура плямистість томата);

Тм — вірус тютюнової мозаїки помідорів;

V — вертицильоз огірка, томата;

F — фузаріоз огірка, томата;

N — ураження нематодою;

Р — фітофтороз;

CTV — вірус огіркової мозаїки.

Цифри, розташовані внизу літери, говорять про раси, до яких стійкий сорт. Так, P1,2 засвідчує, що гібрид стійкий до першої та другої рас фітофторозу. Зараз досить часто пропонують придбати насіння з маркуванням F1, яке означає, що гібрид належить до першого покоління.

Якщо пакет із насінням томата містить напис F1 TmVC, це означає, що даний гібрид першого покоління, стійкий до вірусу тютюнової мозаїки, вертицильозу і кладоспоріозу.

Терміни, що використовують при описі сортів та гібридів: