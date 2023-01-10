ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) — це один із важливих показників загального аналізу крові, який визначає швидкість поділу крові в пробірці на 2 шари: плазму та еритроцити. Тому ШОЕ залежить від білкового складу плазми та в’язкості крові.

Аналіз призначають під час профілактичних обстежень спільно із загальним аналізом крові, лейкоцитарною формулою тощо. Крім того, дослідження ШОЕ є важливим для діагностики та моніторингу запальних, інфекційних, онкологічних, аутоімунних захворювань.

Результати аналізу на швидкість осідання еритроцитів для встановлення остаточного діагнозу використовують у поєднанні з іншими лабораторними дослідженнями. Тож вони обов’язково мають трактуватися вашим сімейним лікарем.