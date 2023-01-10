Українці дедалі більше шопінгують в Інтернеті, та, на жаль, не завжди вдається захиститися від шахраїв. Тому варто подбати про фінансову та кібергігієну, нагадують у Держспецзв’язку.
ЩО НАЙПЕРШЕ ВАРТО РОБИТИ?
- Створіть окрему поштову електронну скриньку, адресу якої зможете залишати на сайтах оголошень під час реєстрації. Ніколи не використовуйте робочого e-mail.
- Не використовуйте під час купівлі чи продажу в Інтернеті свого фінансового телефонного номера (той, який залишаєте в банках і до якого «прив’язані» ваші банківські картки).
- Замовте окрему банківську картку (хоча б віртуальну) для покупок в Інтернеті. Нікому не повідомляйте секретні реквізити платіжної картки (термін дії, CVV — тризначний код на звороті), PIN-код, паролі до банківських застосунків. Поповнюйте картку лише на ту суму, яка потрібна для розрахунку.
- Установіть ліміти на розрахунки банківською карткою в Інтернеті. Це можна зробити в мобільному застосунку, або зателефонувавши в банк.
- Остерігайтесь фішингових (підроблених) сайтів. Зловмисники можуть створювати сторінки, які імітують популярні платформи для онлайн-шопінгу.
- Звертайте увагу на правильність написання адреси вебсайту. Інші поради щодо перевірки безпечності сайту — https://t.me/dsszzi_official/3992
- Спілкуйтеся з продавцями в офіційних чатах торговельної платформи, тут зберігається історія повідомлень. Пропозиція перевести спілкування у сторонні месенджери або на інші вебсайти має насторожити. Не переходьте за посиланнями в оголошеннях або тими, що в приватному листуванні може надіслати продавець або покупець. Вони також можуть бути підробленими.
- Ознайомлюйтеся з умовами використання і політикою конфіденційності сайту, на якому збираєтесь купувати чи продавати. Якщо такі розділи на сторінці відсутні, це має насторожити.
- Перевіряйте репутацію продавця. Наприклад, загугліть його номер телефону чи адресу електронної пошти. Можливо, про нього вже були негативні відгуки.
- Перевіряйте номер телефону, банківську картку та посилання на сумнівний сайт на сайті Кіберполіції в розділі «Стоп фрауд». Можливо, шахраї вже є в базі правоохоронців.
- Звертайте увагу на новини, в яких розповідають про поширені схеми шахрайства в Інтернеті під час купівл —продажу, або шахрайства під виглядом благодійності чи різноманітних виплат і «допомоги від держави».
Залишити відповідь