Спробуйте альтернативний рецепт відомого салату, де оселедець заміняють солоні огірки.

1 середній буряк

2 середні картоплини

1 середня морквина

3 середні солоні огірки

2 плавлені сирки

кріп

майонез

2 зубчики часнику

Картоплю, моркву та буряк запекти у фользі в духовці — так буде набагато смачніше. Охолодити, очистити. До майонезу додати вичавлений часник, розтерти ложкою. Викладати салат шарами, змащуючи кожен майонезом. 1 — крупно натерта картопля, 2 — дрібні кубики огірків, 3 — середньо натерта морква, 4 — середньо натерті сирки, 5 — середньо натертий буряк. Прикрасити свіжим подрібненим кропом.