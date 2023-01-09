Спробуйте альтернативний рецепт відомого салату, де оселедець заміняють солоні огірки.
- 1 середній буряк
- 2 середні картоплини
- 1 середня морквина
- 3 середні солоні огірки
- 2 плавлені сирки
- кріп
- майонез
- 2 зубчики часнику
Картоплю, моркву та буряк запекти у фользі в духовці — так буде набагато смачніше. Охолодити, очистити. До майонезу додати вичавлений часник, розтерти ложкою. Викладати салат шарами, змащуючи кожен майонезом. 1 — крупно натерта картопля, 2 — дрібні кубики огірків, 3 — середньо натерта морква, 4 — середньо натерті сирки, 5 — середньо натертий буряк. Прикрасити свіжим подрібненим кропом.
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