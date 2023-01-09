Смоляні кислоти, що містяться в зеленій хвої ялини, сосни, туї, ялівця та інших хвойників, мають ростостимулюючі та захисні фунгіцидні властивості.

Ви, напевне, часто зустрічали в продажу екстракти хвої, кедра, натуральний вітайзер HB-101. Препарати відмінні, дієві, але дуже дорогі. Однак є й простий рецепт самостійного приготування натурального стимулятора росту.

Порізаними гілочками хвої щільно наповніть літрову банку доверху, залийте горілкою і герметично закрийте. Настоювати треба місяць. Потім готовий настій слід використовувати так: столова ложка на відро води. Можна обприскувати рослини та поливати: кімнатні квіти, зелень, яку вирощуєте на підвіконні, а навесні та влітку — овочі на городі, які віддячать щедрим урожаєм.