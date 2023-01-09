Яскраві та насичені кольори овочів і фруктів не тільки милують око, а й можуть розповісти про корисні властивості. Лікарі та дієтологи умовно ділять їх на п’ять колірних груп.

1. Зелений. Такі овочі багаті на хлорофіл, який очищає кров і лімфатичну рідину, а також сприяє схудненню. Вони чудово очистять організм, подарують силу та енергію.

2. Жовтий та помаранчевий. Фрукти й овочі цього кольору містять бета-каротин, який підвищує імунітет і є найкращою профілактикою раку. А також зміцнюють нігті, роблять шкіру красивою і гладенькою, а волосся густим і здоровим.

3. Червоний. Червоні овочі та фрукти містять лікопін, який зміцнює серце та покращує роботу всієї серцево-судинної системи. Також лікопін — це антиоксидант, що знижує рівень холестерину та має протиракову дію.

4. Фіолетовий та синій. Ці овочі містять потужні антиоксиданти, у тому числі антоціани. Вони уповільнюють процеси старіння, захищають від інфекцій, допомагають запобігти запаленню травної системи та сечовивідних шляхів.

5. Білий. Відсутність яскравого та вираженого кольору зовсім не означає відсутність користі. Білі овочі ще називають «ворогами інфекції». Вони зміцнюють імунну систему та мають протизапальну дію. А завдяки вмісту сірки знижують рівень поганого холестерину в крові.