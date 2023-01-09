Зробити це може як фізична особа, так і роботодавець за своїх працівників, зазначають у Пенсійному фонді України. Однак перед подачею трудової на оцифрування радять перевірити правильність її оформлення, виконавши три основні кроки.

КРОК 1. Перевірте правильність написання:

прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ) — мають бути вказані повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами;

дата народження (має відповідати даним паспорта).

Особливу увагу необхідно звернути на оформлення записів про зміну ПІБ:

колишнє прізвище (як правило, в жінок) має бути закреслено однією рискою і поряд записане нове;

на внутрішньому боці обкладинки обов’язково має вказуватися інформація про документ, на підставі якого виправлено запис (паспорт, свідоцтво про народження/шлюб тощо), його реквізити: номер і дата видачі.

Ця інформація має бути завірена підписом особи, яку уповноважує установа, та печаткою.

КРОК 2. Перевірте наявність необхідних підписів і печаток на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки:

підпис її власника;

підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок на підприємстві;

наявність печатки підприємства (або відділу кадрів), на якому заповнювалася трудова книжка (якщо оформлена в період після 1 січня 1975 року).

КРОК 3. Уважно вивчіть усі записи в розділі «Відомості про роботу»:

у записах про прийняття на роботу та звільнення повинна зазначатися дата початку виконання роботи, повне найменування підприємства, організації чи установи, назва посади чи професії, а також номери та дати наказів про прийняття/звільнення;

якщо за час роботи назва підприємства змінювалася, то окремим рядком має бути зроблено запис про перейменування із зазначенням розпорядчого акта, його дати та номера;

записи про звільнення чи переведення мають бути здійснені в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і посиланням на відповідну статтю закону;

записи про звільнення мають бути засвідчені печатками.

ЯК УСУНУТИ ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ?

Якщо в трудовій книжці відсутній запис про зміну прізвища або виявлено помилку в написанні ПІБ, вказати/виправити ці дані може роботодавець того підприємства, де працюєте зараз.

У разі, коли підприємство, яке внесло до трудової неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робить його правонаступник.

Якщо ім’я, по батькові або прізвище, зазначені в трудовій книжці, не збігаються з ім’ям, по батькові або прізвищем особи за паспортом, — факт належності трудової книжки особі може бути встановлений у судовому порядку.