Розкажіть, які вимоги до фахівців із супроводу ветеранів, що входитиме в їх обов’язки, хто ними може бути, як подавати заяву?

Анастасія.

В Україні працюють фахівці із супроводу ветеранів та ветеранок — і, так, ви можете стати одним із них.

Для цього потрібно бути громадянином/громадянкою України, мати освіту не нижче бакалавра («Освіта/Педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Право», «Охорона здоров’я», «Соціальна робота», «Публічне управління та адміністрування» тощо), розповідають у Мінветеранів. Ширший перелік вимог до освіти для кандидатів на посаду фахівців із супроводу ветеранів можна знайти за посиланням: https://mva.gov.ua/…/rozshireni-vimogi-do-osviti-dlya…

Такі фахівці будуть штатними працівниками комунальних установ або закладів у сфері управління сільських, селищних, міських рад.

До кінця серпня 2025 року кандидати на посаду можуть подати заяву винятково в електронній формі через вебплатформу е-Ветеран: https://eveteran.gov.ua/…/zaiava-na-uchast-u-vidbori-na…

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

Супровід за напрямами можливої допомоги та послуг, що належать ветеранам відповідно до законодавства.

Інформування ветеранів і ветеранок війни, демобілізованих осіб, членів їхніх родин щодо статусів, послуг та соціальних гарантій, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки тощо.

Надання первинної психологічної допомоги, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини.

Контроль потреб ветеранів, збір аналітики та звітування про результати наданих послуг.

ЕТАПИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Відбір кандидатів проводить комісія із фахівців Міністерства у справах ветеранів, експертів, керівника закладу та представників громадянського суспільства.

Після подання заявки кандидати проходять:

співбесіду;

тестування (психологічне та на знання законодавства).

Якщо ж кількість балів у кандидатів однакова, перевагу матимуть:

люди зі статусом ветерана війни;

люди з особливими заслугами перед Батьківщиною;

постраждалі учасники Революції Гідності;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів чи ветеранок війни;

захисники та захисниці України, які перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Та найголовніше під час відбору, наголошують у Мінветеранів, — це професійність, досвід і мотивація.

Зараз відбір на посаду проводять на всій території України, крім тимчасово окупованих і територій, на яких ведуться активні бойові дії.