Висока температура може впливати на якість і ефективність ліків. Але й у холодильнику зберігати їх не варто, якщо це не зазначено в інструкції. У МОЗ розповідають, за якої температури треба зберігати ліки, чому не варто залишати препарати в машині та на які характеристики треба завжди звертати увагу.

Температури, за якої зазвичай рекомендовано зберігати більшість ліків — не вище 25 градусів за Цельсієм. Місце, де їх тримаєте, має бути сухим і без прямого потрапляння сонячних променів.

Деякі види ліків більш чутливі до змін температури та вологості. Це передусім стосується інсулінів, гормональних препаратів, розріджувачів крові, нітрогліцерину, вакцин і сироваток. Також це можуть бути препарати, які містять глікозиди, медичні жири й олії чи мазі на жировій основі. Для них дуже важливе дотримання правильних умов зберігання, зокрема температурного режиму та вологості.

Наприклад, інсулін (гормон, який використовують люди, котрі мають діабет 1 типу) потрібно зберігати в холодильнику за температури близько 2–8 градусів. Особливо це стосується ще нерозпочатих флаконів. Надмірне заморожування чи нагрівання інсуліну дуже сильно впливає на його ефективність.

Ще один приклад — нітрогліцерин. Ці ліки зазвичай радять приймати в разі серцевого нападу, щоби сприяти розширенню судин. Таблетки нітрогліцерину дуже чутливі до світла та високих температур, тому важливо зберігати їх у темному та прохолодному місці, за температури не вище 25 градусів. Недотримання цих умов може впливати на ефективність ліків, що вкрай небезпечно.

Тому знайдіть безпечне місце для домашньої аптечки — зберігайте ліки в прохолодному, темному та сухому місці. В жодному разі не залишайте їх у приміщеннях з високою вологістю — особливо у ванній кімнаті чи кухні без хорошої вентиляції. А також на підвіконні чи столі, де можливе потрапляння сонячних променів.

Завжди уважно читайте інструкцію. Ліки, які мають зберігатися в холодильнику, найбільше чутливі до високих температур.

Коли спекотно, варто слідкувати, щоб двері холодильника були щільно зачиненими, перевіряти дотримання температурного режиму, і за можливості відразу ставити ліки в холодильник, як тільки їх придбали (ті, які потребують такого зберігання).

Ніколи не зберігайте ліки в холодильнику або морозильній камері, якщо в інструкції не зазначено такий спосіб зберігання. Висока вологість і низька температура можуть сприяти псуванню та впливати на ефективність.

Не залишайте ліки в автомобілі. Беріть їх із собою, навіть якщо потрібно вийти на короткий проміжок часу. У спеку автомобіль може нагріватися до 70 градусів — такої температури достатньо, щоб вони зіпсувалися. Якщо подорожуєте автомобілем на далекі відстані — не залишайте аптечку в багажнику, а беріть окремо від речей у салон.

Звертайте увагу на зміну консистенції, кольору, форми чи запаху ліків. Ніколи не приймайте ті, які мають помітні зміни (до прикладу, таблетки, що тріснули, надкололися, склеїлися або стали незвично тверді чи м’які), незалежно від терміну придатності.