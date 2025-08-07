Кабачкові оладки з курячим фаршем — соковиті, ароматні та дуже ніжні. Смачні як гарячими, так і холодними. Можуть бути самодостатньою стравою, оскільки там є і м’ясо, і овочі.

350 г кабачків

300 г курячого фаршу

50 г цибулі

2 великі зубчики часнику

1 яйце

3 столові ложки борошна

невеликий пучечок кропу

сіль за смаком

чорний мелений перець за смаком

хмелі-сунелі за смаком

олія

Кабачок дрібно натерти, трохи посолити, дати постояти 10 хв., щоб виділився сік. Ретельно віджати від зайвої рідини. Додати до кабачків фарш, мелений перець, хмелі-сунелі, посічений кріп, трохи солі. Викласти дрібно нарізану цибулю, вичавлений часник, яйце та борошно. Все ретельно розмішати.

Смажити оладки на розігрітій олії, вогонь має бути трохи меншим за середній. Смажити по 3–4 хв. з обох боків до рум’яності з обох боків. Готові викладати на паперовий рушник.

Найкраще смакують зі сметаною чи густим грецьким йогуртом.