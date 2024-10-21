До осені в теплиці накопичується велика кількість патогенних організмів, а на поверхнях осідає бруд. Тож перш ніж закрити сезон, тут ретельно наводять лад. Регулярний догляд за теплицею продовжує термін її служби.

Приберіть і знищте всі залишки врожаю, рослинні рештки, бо в них можуть ховатись збудники хвороб. Винесіть реманент, кілки, підв’язки, системи поливу, спорожніть ємності з водою. Увесь інструмент чистять, дезінфікують, висушують і ховають до нового сезону. Обробіть землю. Перекопайте на штик лопати, не розбиваючи грудочок. Якщо рослини в теплиці хворіли або кілька років поспіль тут вирощували одні й ті самі культури, верхній шар ґрунту бажано замінити, хоча це досить складно. Спочатку знімають і виносять за межі теплиці стару землю, а потім рівномірним шаром закладають нову. За потреби поверхню землі дезінфікують (це може бути 3-відсотковий залізний чи мідний купорос або інші готові препарати). Виснажену землю підживлюють, наприклад, перегноєм чи компостом (до 1 відра на кв.м площі). З мінеральних добрив можна застосувати суперфосфат (30–40 г/кв.м), сульфат калію (20–30 г/кв.м) чи калімагнезію (30–40 г/кв.м). Також існують готові біологічні препарати для обробки ґрунту. За потреби поліпшують структуру землі (до важкої додають пісок, а до піщаної — глину).

Дуже корисно також висіяти в теплиці сидерати (бобові, злакові, хрестоцвіті тощо). Коли відростуть до 10 см, їх скошують і перекопують землю. Вони не лише поліпшать структуру, а й збагатять землю корисними речовинами. Перекопати можна вже навесні.

Помийте каркас і покриття. Якщо теплиця плівкова, покриття на зиму бажано зняти. Плівку спочатку миють розчином прального порошку, засобу для миття посуду, мильним чи содовим тощо. За потреби додатково обробляють 3–5-відсотковим мідним чи залізним купоросом. Особливу увагу приділяють стикам, щілинам та іншим важкодоступним місцям. Змивати мийний засіб зручно зі шланга. Чекають, доки плівка повністю просохне, і після того ховають до весни. При цьому плівку не складають, а змотують, щоб не було зламів. Поверхні зі скла також миють мильним розчином, особливо ретельно — там, де накопичується бруд. Згодиться і засіб для очищення вікон. Теплицю з полікарбонату обробляють обережно, аби не подряпати поверхню. Тож використовують неабразивні засоби для миття, поролонові губки, м’які щітки, ганчірки. Дерев’яні опори теплиць обробляють 5-відсотковим розчином купоросу. Перевірте конструкцію на цілісність. Зверніть увагу, чи немає тріщин, щілин, інших пошкоджень. За потреби полагодіть, оскільки під дією опадів і снігу ці пошкодження можуть посилитись і навіть спричинити руйнування теплиці. Дезінфікуйте простір усередині. Найкращим способом дезінфекції є обкурювання сірчаними шашками з чітким дотриманням інструкції. Такі шашки знищують бактеріальні інфекції, грибки, плісняву, кліщів. Перед використанням у теплиці зашпаровують усі щілини та тріщини. За потреби зміцніть каркас. Для цього встановлюють підпірки з металу або дерева. За сильних снігопадів теплицю регулярно очищують від снігу.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.