«Вимагай від себе неможливого! Все інше — колись вже було» — це підпис під фото сімейної лікарки Олени ІВАНОВСЬКОЇ (на знімку), яка здійснила проліт на тролеї — не кожен наважиться на таку повітряну пригоду. На інших фото на Фейсбук-сторінці вона боксує «грушу» чи виконує складну йогівську асану «ворон». Молода лікарка цікава тим, що взялася за просвітницьку роботу: дає поради своїм пацієнтам поважного віку. Два роки тому організувала «Школу здоров’я», де читає оздоровчі лекції та проводить практичні заняття. Показує елементи самомасажу, першої допомоги, наводить аргументи на користь руху, а також мотивує і надихає. Навіть своїм прикладом, як підтримувати фізичну форму.

— Із особливим пієтетом працюю з пацієнтами поважного віку, в них багато життєвої мудрості та досвіду, але часто в піклуванні про інших забувають про себе. Тож даю їм мотивацію, аби взяли на себе відповідальність за власне здоров’я. Вилікувати можна лише того, хто дійсно прагне бути здоровим, вірить у свої сили та працює над собою, — впевнена Олена Вікторівна. — Даремно сподіватися тільки на чарівну таблетку або ж якийсь чудодійний метод.

Лікарка ділиться простими порадами та рекомендаціями, як можна продовжити активну молодість і як у будь-якому віці почуватися повними сил та енергії.

САМОДИСЦИПЛІНА — НАШЕ ВСЕ

Самодисципліна — це основа здорового, тривалого та щасливого життя. Цю формулу вивели спільно під час чергового заняття (до слова, серед слухачів були літні пацієнти, до яких почала долучатися й молодь). Отже, якщо поставити собі за мету прожити життя в здоров’ї, гармонії з собою та світом, то над цим треба регулярно працювати. Самодисципліна та самоорганізація допомагає спрямувати енергію в потрібне русло. Дисциплінуйте себе в усьому: правильне мислення, здорове харчування, прогулянки, регулярні фізичні вправи. До слова, кожна п’ята людина в світі починає свій день із ранкової зарядки. Ви серед них? А щодо харчування, то варто прислухатися до того, що хоче організм, але щоб цього не було занадто. В усьому тримайтеся міри.

ЗМІНИЛА ПОГЛЯД НА ХВОРОБУ

Насправді, хоч би як парадоксально це звучить, хвороба — нам не ворог, вважає лікарка. І в самому захворюванні вже закладений ресурс на зцілення. Людина досконала настільки, що відновити здоров’я можна майже завжди. Наше тіло набагато раніше сигналізує про негаразди, просто інколи не звертаємо на це увагу. Хвороби бувають різні, в тому числі їх можуть спровокувати тривалі негативні емоції, неправильне їх проживання. Вони спричиняють напруження і спазми в тілі. Є офіційно визнані хвороби, що відносять до психосоматичних, так звана «Чиказька сімка»: есенціальна гіпертензія (підвищений АТ за відсутності очевидної причини його підвищення), бронхіальна астма, виразковий коліт, нейродерміт, ревматоїдний артрит, виразка дванадцятипалої кишки, гіпертиреоз, які пов’язані з гормонами стресу.

Лікарка констатує, що з війною серед пацієнтів побільшало емоційних розладів, скарг на порушення сну, підвищення тривожності. Ці люди апріорі не зможуть бути здорові на фізичному рівні. Чим собі зарадити? Шукати ресурс, що наповнює. А він є в усьому: в природі, в творчості, в улюбленій справі. Важливо концентруватися на позитиві.

ВТОМА ВІД НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Справитися із втомою допомагає детальне планування свого найближчого майбутнього, пишіть план на день із 3–5 пунктів, не більше, не біда, якщо перенесете якийсь із них на наступний день. Украй важливо щодня зберігати контакт із життям: робити звичні справи, радіти незначним дрібничкам, ставити маленькі цілі та досягати їх.

ПРАКТИКА ВДЯЧНОСТІ

Живемо в непрості часи, але навіть коли суцільна чорна смуга, коли хочеться кричати й обурюватися — почніть практикувати вдячність. Знайдіть хоча б один позитивний момент у тій ситуації, в якій наразі перебуваєте, і почніть дякувати за це всесвіту, долі, Богу. Робіть це вранці, коли прокинулися, або увечері перед сном. Можливо, спочатку буде недовіра, але згодом почнете розуміти глибину цієї практики. Моментів, за які можна дякувати, ставатиме дедалі більше. А це, своєю чергою, змінить, трансформує ваше життя на краще, наповнене смислом, радістю і спокоєм.

Навіть, якщо втомилися, здається, що все марно і немає результату — знову підводьтеся і продовжуйте працювати над собою. Докладайте зусиль, тренуйте свої резерви, вчіться управляти психікою, а головне, завжди вірте в себе! — радить усім, незалежно від віку, сімейна лікарка.

Людмила ОПАНАСЕНКО.

Київська область.