Мої батьки жили в селі на Київщині. Вони мали паї на землю, на які я ще й досі не оформила право власності. Зв’язувалася днями з місцевою владою, кажуть, що можу втратити цю землю й вона перейде у власність громади. Чи так це і що можу зробити в цьому випадку?

Наталія. Закарпатська обл.

Так і є, і щоб не втратити землю, власники паїв до кінця року повинні оформити право власності на них. У разі, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки, роз’яснюють фахівці Безоплатної правничої допомоги. Така земля насправді переходить у комунальну власність територіальної громади.

Невитребуваною є земельна ділянка, на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї або яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Якщо маєте державний акт на право власності на земельні ділянки, то необхідно провести державну реєстрацію права власності. Для реєстрації права власності на земельну ділянку, якій не присвоєно кадастровий номер, необхідно звер­нутись до землевпорядної організації для розроблення технічної документації із землеустрою, а для реєстрації права власності на земельну ділянку, якій присвоєно кадастровий номер, звернутися до ЦНАП або нотаріуса.

Для отримання додаткової інформації можете зателефонувати до контакт-центру системи БПД (будні з 8 до 18 год.) за номером: 0 800 213 103.