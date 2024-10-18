Карамелізовані яблука з пряною ноткою кориці, ніжний крем і хрустке печиво — чудовий осінній десерт у склянці.

Яблучна начинка:

3 середні яблука

2 столові ложки цукру

30 г вершкового масла

дрібка кориці

Сметанний крем:

400 г густої сметани

150 г цукрової пудри

1 чайна ложка ванільного цукру

Пісочна крихта:

150 г вівсяного печива

30 г вершкового масла

тертий шоколад (для оздоблення)

вафельні трубочки (для оздоблення)

жменя волоських горіхів

Горіхи подрібнити, підсмажити на сухій сковорідці.

Вівсяне печиво подрібнити на крихту. Влити розтоплене охолоджене масло, розтерти, щоб вийшла волога крихта. Поставити в холодильник на той час, поки готуєте інші складові.

Для крему холодну сметану трохи збити міксером. Всипати ваніль і цукрову пудру, збити до пишності, поставити в холодильник.

Яблука без шкірочки та серединки нарізати кубиками. У сковороді розтопити масло, всипати цукор, тримати на вогні до розчинення цукру. Викласти яблука, розмішати, щоб усі покрилися цукровою сумішшю. Тушкувати близько 5–7 хв. Яблука мають стати м’якими, але тримати форму. Притрусити корицею, розмішати. Дати охолонути.

Викласти у склянки пісочну крихту. Додати карамелізовані яблука. Полити сметаною. Притрусити горішками та тертим шоколадом. Вставити вафельні трубочки.